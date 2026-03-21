الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض Icon الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة Icon عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني Icon أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت Icon استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% Icon العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز Icon ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف  Icon تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات Icon

غوتيريش: مستعدون للمشاركة في حماية مضيق هرمز وخفض التصعيد

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء إغلاق إيران لمضيق هرمز، واقترح أن تساعد الأمم المتحدة في حماية الممر المائي وأن تكون جزءاً من خطة لخفض التصعيد.

وقال غوتيريش، في حديث لموقع “بوليتيكو” Politico الإخباري، إنه لم يتحدث إلى الرئيس دونالد ترامب منذ بدء الحرب، لكنه تحدث مع آخرين في الإدارة رفض الكشف عن هويتهم.

ورحب غوتيريش بهدف “مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأميركي والمتمثل في تمويل وتوفير العناصر الأساسية لخطة إعادة إعمار غزة من أجل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية الفلسطينية.

وقال غوتيريش: “هناك هدف تم تحديده واعتماده من قبل مجلس الأمن، ونحن نتعاون بنشاط مع الهياكل التي أنشأها مجلس السلام”.

وأضاف غوتيريش أنه لا يرى أي حاجة للمجلس بخلاف خطة إعادة إعمار غزة.

وقال في هذا الصدد “كل شيء آخر هو مشروع شخصي للرئيس ترامب، يسيطر فيه سيطرة كاملة على كل شيء”. وتابع “ليست هذه هي الطريقة الفعالة لمعالجة المشاكل الجسيمة التي نواجهها الآن. علينا أن نكون واضحين بشأن القانون الدولي، وأن نكون واضحين بشأن قيم ميثاق الأمم المتحدة. هذا أمر أساسي في أي مبادرة سلام”.

