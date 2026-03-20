فرنسا تدعو إيران لتنازلات كبيرة وتغيير جذري في نهجها وسط التصعيد

حثّ وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إيران على اتخاذ خطوات وصفها بـ”الجوهرية”، داعيًا إلى تقديم تنازلات كبيرة وتبني تحول ملموس في نهجها السياسي، وذلك خلال زيارة رسمية إلى إسرائيل، تزامنت مع اليوم الحادي والعشرين من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، والجمهورية الإسلامية من جهة أخرى.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، شدد بارو على أن مآلات العمليات العسكرية الجارية، أياً كانت، لا يمكن أن تُفضي إلى استقرار دائم دون مسار سياسي موازٍ يترجم نتائجها إلى حلول مستدامة.

وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب من طهران إحداث تغيير جذري في سياساتها الحالية.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن استقرار المنطقة لا ينفصل عن تنفيذ المبادرة الأميركية للسلام التي طُرحت خلال الخريف الماضي، والتي تركز على معالجة الأوضاع في قطاع غزة، عبر ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، والعمل على نزع سلاح حركة حماس، إلى جانب إعادة إحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين، بما يضمن قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في إطار من السلام والأمن المعترف به دوليًا.