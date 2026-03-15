بعد استقرار الأوضاع

فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

كشفت وكالة رويترز أن فرنسا تسعى إلى تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بمجرد استقرار الوضع الأمني في المنطقة، في ظل التوترات المتصاعدة التي أثرت على حركة الطاقة العالمية.

ويأتي التحرك الفرنسي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من اضطرابات في إمدادات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

أزمة مضيق هرمز

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أعلن نهاية الأسبوع الماضي أن حكومته ستتخذ قريبًا إجراءات “لتخفيف الضغط على أسعار النفط”، بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح ترامب إلى أنه اتخذ سابقًا “إجراءً حاسمًا” عبر توفير تأمين ضد المخاطر السياسية لناقلات النفط المتجهة إلى الخليج، بهدف الحفاظ على تدفق الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية.

وفي سياق متصل، قال كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستُفرج عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة لخفض الأسعار التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة اضطراب الإمدادات الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأوضح أن القرار يأتي ضمن خطة أوسع للإفراج عن 400 مليون برميل من النفط، وافقت عليها وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق، بهدف تهدئة أسواق الطاقة العالمية وتعزيز استقرار الإمدادات.

