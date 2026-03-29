فلكية جدة: احتجاب قلب الأسد خلف القمر مساء اليوم

تشهد سماء السعودية والخليج العربي وبعض مناطق الوطن العربي مساء اليوم عرضًا فلكيًا رائعًا يمكن رصده بالعين المجردة؛ حيث يحدث ما يُعرف بظاهرة الاحتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم فيحجب ضوءه مؤقتًا عن الراصدين على الأرض، وسيعبر القمر أمام نجم قلب الأسد ألمع نجوم كوكبة الأسد في مشهد استثنائي يجمع بين الجمال والدقة الفلكية.

وسيكون القمر في طور الأحدب المتزايد، أي قريب من البدر، مما يجعله ساطعًا جدًا في السماء، وبالقرب منه ظاهريًا يظهر نجم قلب الأسد كنقطة ضوئية لامعة، وهذا التقارب هو ما يمهد لحدوث ظاهرة الاحتجاب.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن ما سنشهده ليس مجرد اقتران ظاهري بل احتجاب فعلي؛ حيث يتحرك القمر أمام النجم فيحجبه بالكامل لفترة محددة قبل أن يظهر النجم مجددًا، مشيرًا إلى أنه من المهم ملاحظة أن الرصد يكون أفضل عند الحافة المظلمة للقمر حيث يظهر النجم بوضوح، بينما قد يصعب رؤيته عند الحافة المضيئة بسبب شدة ضوء القمر.

ويُعد هذا الحدث مميزًا من الناحية الرصدية؛ إذ إن احتجاب النجوم اللامعة ذات القدر الأول مثل قلب الأسد نادر جدًا، ويتيح لهواة الفلك والعلماء دراسة حركة القمر والأجرام السماوية بدقة عالية ومراقبة الظواهر الناتجة عن انكسار الضوء أو تأثير الغلاف الجوي للأرض عند نجوم قريبة من الأفق، وفي بعض الحالات يمكن استخدام الاحتجاب لدراسة حجم وشكل الأجرام القريبة إذا كانت هناك أقمار أو كويكبات في المنطقة.

ويُمكن رصد هذه الظاهرة التي تبدأ تقريبًا عند الساعة (10:38) مساءً وتنتهي في (11:59) بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية، إلا أن استخدام منظار صغير أو تلسكوب بسيط يمنح تجربة أكثر وضوحًا، كما بالإمكان توثيق الحدث بالتصوير الفوتوغرافي للاستفادة العلمية والتجربة المرئية.