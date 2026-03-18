فلكية جدة: نجم السماك الرامح يبشر بقدوم الربيع

يرصد سكان الوطن العربي مساء اليوم نجم السماك الرامح ذي البريق البرتقالي عند الأفق الشرقي عند الساعة 9 مساءً تقريبًا بالتوقيت المحلي استعدادًا لاقتراب الاعتدال الربيعي نهاية الأسبوع، مع ملاحظة أن وقت ظهوره الدقيق قد يختلف قليلًا حسب الموقع الجغرافي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن هذا النجم يتميز بلونه الأصفر البرتقالي المميز، ويبدو متلألئًا بشكل عنيف حين يكون قريبًا من الأفق، وذلك نتيجة عبور ضوء النجم من خلال طبقات كثيفة من الغلاف الجوي للأرض قبل أن يصل إلى أعين المشاهد، وهو ما يفسر الاهتزاز والتلألؤ الذي يختفي تدريجيًا عند ارتفاع النجم في السماء.

وبين أن السماك الرامح يعد رابع ألمع نجم في السماء بعد نجم الشعرى اليمانية، ونجم سهيل، وألفا قنطورس، ويظهر بوضوح في سماء نصف الكرة الشمالي طوال العام، ما يجعله نجمًا مميزًا ليس فقط لبريقه وإنما لموقعه في السماء.

ولفت أبو زاهرة الانتباه إلى أن ظهور السماك الرامح في سماء المساء منتصف مارس أصبح تقليديًا علامة ترحيب لقاطني نصف الكرة الشمالي بقدوم فصل الربيع أو أول يوم من الاعتدال الربيعي، وبعد ذلك يبدأ طول النهار بالتزايد على الليل، ومن المهم التأكيد أن النجم نفسه لا علاقة له بمواسم السنة فهو يظهر ويختفي وفق حركة الأرض حول الشمس وليس له أي تأثير مباشر على فصول السنة.

يُشار إلى نجم السماك الرامح يظل بريقه ولونه البرتقالي وموقعه في السماء علامة طبيعية جميلة ومعلمًا فلكيًا يمكن للمتابعين الاعتماد عليه لتحديد أوقات الليل والاعتدال الربيعي مع العلم أن ارتباطه بالربيع قائم على المصادفة الزمنية فقط وليس له أي تأثير في تغير الفصول.