فهد بن سلطان يثمن حصول مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز على جائزة الأفضل في تجربة المسافر بالشرق الأوسط

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك صلاح بن فالح البلوي.

وفي بدايه الاستقبال هنأ الأمير فهد بن سلطان، البلوي بحصول مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة تبوك على جائزة افضل مطار في تجربة المسافر في الشرق الأوسط لفئة ( 2-5 ) ملايين مسافر المقدمة من مجلس المطارات الدولي.

ونوه بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، للمطارات بالمملكة.

من جانبه، ثمّن البلوي متابعة وحرص أمير منطقة تبوك، لسير العمل بالمطار، مما أسهم في دعم وتطوير الخدمات التي يقدمها للمسافرين لمختلف الوجهات الداخلية والدولية.