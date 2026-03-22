فوز نوتنغهام فورست وأستون فيلا على توتنهام وويستهام في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نوتنغهام فورست فوزًا مهمًا على مضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب “توتنهام هوتسبير” بمدينة لندن، ضمن الجولة الـ(31) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع فورست رصيده إلى (32) نقطة في المركز الـ(16)، فيما تجمد رصيد توتنهام عند (31) نقطة في المركز الـ(17).

وتغلب أستون فيلا على ضيفه ويستهام يونايتد بهدفين دون مقابل، على ملعب “فيلا بارك” بمدينة برمنغهام، ليرفع رصيده إلى (56) نقطة في المركز الرابع، فيما بقي ويستهام في المركز الـ(18) برصيد (29) نقطة.