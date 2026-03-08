“فيتش”: تعثر قروض الائتمان الخاص في أمريكا يسجل مستوى قياسيًا

سجلت حالات التعثر في سوق الائتمان الخاص في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا خلال عام 2025، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها الشركات المقترضة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن معدل التعثر بين الشركات الأميركية التي تعتمد على التمويل من مؤسسات الائتمان الخاص ارتفع إلى نحو 9.2% خلال العام الماضي، مقارنة مع 8.1% في 2024.

وشمل التقرير متابعة أوضاع 302 شركة لديها ديون قائمة من الائتمان الخاص، حيث تم تسجيل 38 حالة تعثر تعود إلى 28 شركة مختلفة.

وأوضح التقرير أن اعتماد الشركات على قروض بفائدة متغيرة مع ضعف أدوات التحوط يجعل تدفقاتها النقدية أكثر عرضة للتأثر بارتفاع تكاليف التمويل، ما يزيد من مخاطر التعثر في حال استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.