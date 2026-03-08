“فيتش”: تعثر قروض الائتمان الخاص في أمريكا يسجل مستوى قياسيًا

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
سجلت حالات التعثر في سوق الائتمان الخاص في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا خلال عام 2025، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها الشركات المقترضة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن معدل التعثر بين الشركات الأميركية التي تعتمد على التمويل من مؤسسات الائتمان الخاص ارتفع إلى نحو 9.2% خلال العام الماضي، مقارنة مع 8.1% في 2024.
وشمل التقرير متابعة أوضاع 302 شركة لديها ديون قائمة من الائتمان الخاص، حيث تم تسجيل 38 حالة تعثر تعود إلى 28 شركة مختلفة.
وأوضح التقرير أن اعتماد الشركات على قروض بفائدة متغيرة مع ضعف أدوات التحوط يجعل تدفقاتها النقدية أكثر عرضة للتأثر بارتفاع تكاليف التمويل، ما يزيد من مخاطر التعثر في حال استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.