Icon

ارتفاع أسعار النفط Icon سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في النيل الأبيض السودانية Icon تسليم 15 مليون شحنة بريدية خلال 20 يومًا من رمضان Icon استهداف قاعدة إيطالية في أربيل Icon دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول Icon الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث عشر على التوالي Icon أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر Icon علماء يطورون جسرًا جزيئيًّا لتحسين علاج السرطان Icon #يهمك_تعرف | الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر Icon أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

فيصل بن بندر يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣١ مساءً
فيصل بن بندر يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، وتكليف العديد من الموظفين بالحضور لمقر العمل لإنجاز المعاملات وتسيير شؤون المواطنين والمقيمين.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعمل على إنجاز كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس

فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس

فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالله والأميرة موضي بنت عبدالله بن فهد

فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالله والأميرة...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد