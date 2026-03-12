فيصل بن بندر يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، وتكليف العديد من الموظفين بالحضور لمقر العمل لإنجاز المعاملات وتسيير شؤون المواطنين والمقيمين.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعمل على إنجاز كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.