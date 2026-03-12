فيصل بن بندر يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر

ارتفاع أسعار النفط سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في النيل الأبيض السودانية تسليم 15 مليون شحنة بريدية خلال 20 يومًا من رمضان استهداف قاعدة إيطالية في أربيل دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث عشر على التوالي أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر علماء يطورون جسرًا جزيئيًّا لتحسين علاج السرطان #يهمك_تعرف | الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، وتكليف العديد من الموظفين بالحضور لمقر العمل لإنجاز المعاملات وتسيير شؤون المواطنين والمقيمين.
وأكد سمو أمير منطقة الرياض أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعمل على إنجاز كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.