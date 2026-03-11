Icon

اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية Icon الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج Icon الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج Icon دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية Icon بايرن ميونخ يسحق أتالانتا 6-1 في دوري أبطال أوروبا Icon الجاسر يدشّن مبادرة المسارات اللوجستية من موانئ الساحل الغربي Icon “الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ Icon ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد والرئيس الإندونيسي يستعرضان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
إدانة عربية وإسلامية لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى

فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، لا سيّما خلال شهر رمضان المبارك.

وقالوا: “إنّ القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسّفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة الأخرى في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة”.

قد يهمّك أيضاً
رئيس طيران ناس: سوريا تعد سوقًا واعدة وسنبدأ تشغيل الرحلات بـ 3 طائرات

رئيس طيران ناس: سوريا تعد سوقًا واعدة وسنبدأ تشغيل الرحلات بـ 3...

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية...

وأكّد الوزراء رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المُبرَّرة، ولاستمرار إسرائيل في ممارساتها الاستفزازية في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وضدّ المصلين، مشددين على أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وجدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالتوقّف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك فورًا وعدم إعاقة وصول المصلين للمسجد، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يبحث مع وزيري خارجية بولندا والبرازيل تطورات الأحداث بالمنطقة
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مع وزيري خارجية...

السعودية
فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات...

أخبار رئيسية
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية...

أخبار رئيسية
المملكة تعزز ريادتها عالميًا في تمكين المرأة السعودية بالذكاء الاصطناعي
السعودية

المملكة تعزز ريادتها عالميًا في تمكين المرأة...

السعودية
رئيس طيران ناس: سوريا تعد سوقًا واعدة وسنبدأ تشغيل الرحلات بـ 3 طائرات
السعودية

رئيس طيران ناس: سوريا تعد سوقًا واعدة...

السعودية
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الروسي
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في...

السعودية
فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة
السعودية

فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان...

السعودية
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث الإقليمية وتداعياتها مع وزيرة خارجية السويد
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث الإقليمية...

السعودية