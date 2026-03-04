فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المملكة ودول المنطقة، وتقدير الولايات المتحدة لجهود المملكة في حماية البعثات الدبلوماسية والمساعدة في إجلاء رعايا الدول.