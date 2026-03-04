Icon

أخبار رئيسية
السعودية
في اتصال هاتفي

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٠ صباحاً
فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المملكة ودول المنطقة، وتقدير الولايات المتحدة لجهود المملكة في حماية البعثات الدبلوماسية والمساعدة في إجلاء رعايا الدول.

