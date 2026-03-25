فيصل بن فرحان ونظيره المصري يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في المنطقة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها.