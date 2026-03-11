Icon

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن Icon الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم Icon فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة Icon البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني Icon الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد Icon اعتراض وتدمير مسيّرة بالمنطقة الشرقية Icon الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج Icon الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج Icon دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية Icon

السعودية

فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة
المواطن - فريق التحرير

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم من معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

