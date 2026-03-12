Icon

بحثا التطورات الإقليمية والجهود المشتركة حيالها

فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة 

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض مساء أمس، معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الإستراتيجية ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث التطورات الإقليمية، والجهود المشتركة حيالها.

وخلال اللقاء، أعربت معالي وزيرة خارجية بريطانيا عن إدانة بلادها للاعتداءات الغاشمة التي تشنها إيران على المملكة وعددٍ من دول المنطقة، مؤكدةً تضامن بلادها مع الدول المتضررة، وضرورة تضافر كافة الجهود لدفع المنطقة تجاه الاستقرار والسلام.
حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

