فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع وزير خارجية قطر

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات التطورات في المنطقة والجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار.