فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها مع رئيس وزراء باكستان

استقبل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه إلى العاصمة إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي.

ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لدولته، وتمنياتهما لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق دوام التنمية والازدهار، فيما حمله دولته تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -أيدهما الله-، وتمنياته للمملكة قيادةً وشعبًا بمزيد من التقدم والاستقرار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، ومناقشة الجهود المشتركة بشأنها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.