فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع مع وزير خارجية باكستان

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.