السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث الإقليمية وتداعياتها مع وزيرة خارجية السويد

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٢ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث الإقليمية وتداعياتها مع وزيرة خارجية السويد
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزيرة خارجية مملكة السويد ماريا مالمير ستينيرغارد.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأحداث الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار، وإعراب مملكة السويد عن تضامنها مع المملكة وإدانتها للهجمات الإيرانية، وتقديرها لجهود المملكة في المساعدة في إجلاء رعاياها.

