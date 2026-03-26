فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة مع وزيرة خارجية كندا

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٥ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة مع وزيرة خارجية كندا
المواطن - فريق التحرير

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في جمهورية فرنسا.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.

السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة

السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن يطالبون إيران بوقف العدوان فورًا

السعودية تعزي ذوي شهداء الواجب وحكومتي وشعبي قطر وتركيا إثر حادث المروحية
السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند
سفارة السعودية لدى مصر تحذر المواطنين من الاضطرابات الجوية اليوم وغدًا
السعودية تدين بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر باستهداف بنى تحتية عسكرية في سوريا
السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة
السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وضمان حماية إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد
السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن يطالبون إيران بوقف العدوان فورًا
