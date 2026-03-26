فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة مع وزيرة خارجية كندا

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في جمهورية فرنسا.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.