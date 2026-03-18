فيصل بن فرحان يبحث مع وزيري خارجية الأردن وتركيا مستجدات الأوضاع بالمنطقة

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الرياض، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية.

وتم التباحث حول مستجدات الأوضاع الراهنة، واستمرار التنسيق والتشاور بهذا الشأن.