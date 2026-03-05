فيصل بن فرحان يبحث مع وزيري خارجية بولندا والبرازيل تطورات الأحداث بالمنطقة

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا رادوسلاف سيكورسكي.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، والجهود المبذولة حيالها.
وتلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.
وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.