فيصل بن فرحان يبحث مع وزيري خارجية بولندا والبرازيل تطورات الأحداث بالمنطقة

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مع وزيري خارجية بولندا والبرازيل تطورات الأحداث بالمنطقة
المواطن - فريق التحرير

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا رادوسلاف سيكورسكي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، والجهود المبذولة حيالها.

وتلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.

وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.

