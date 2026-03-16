فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية مصر جهود خفض حدة التصعيد في المنطقة

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٤ صباحاً
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض الاثنين، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

قد يهمّك أيضاً
وبحث الوزيران الجهود المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة بما يسهم في عودة أمنها واستقرارها، مجدّدين إدانتهما لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة وعددٍ من الدول العربية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الروسي
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في...

السعودية
فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية
السعودية

فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على...

السعودية
فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة
السعودية

فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات...

السعودية
فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة
السعودية

فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان...

السعودية
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع مع وزير خارجية باكستان
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع مع...

السعودية
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية...

أخبار رئيسية
فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة 
السعودية

فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان...

السعودية
فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع وزير خارجية قطر
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة...

السعودية