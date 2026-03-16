فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية مصر جهود خفض حدة التصعيد في المنطقة

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض الاثنين، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وبحث الوزيران الجهود المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة بما يسهم في عودة أمنها واستقرارها، مجدّدين إدانتهما لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة وعددٍ من الدول العربية.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.