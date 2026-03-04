Icon

السعودية
التي تعرضت لها

في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٨ صباحاً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس قاسم جورمارت توقايف رئيس جمهورية كازاخستان.

وأكد رئيس جمهورية كازاخستان خلال الاتصال تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها المملكة، ودعم كازاخستان لما تتخذه المملكة من إجراءات لصون أمنها وحماية أراضيها.

