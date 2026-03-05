Icon

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

في ليالي رمضان.. فوانيس معرض طويق للنحت تضيء الرياض

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
في ليالي رمضان.. فوانيس معرض طويق للنحت تضيء الرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

في قلب العاصمة، وعلى امتداد شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، تتجسد تجربة فنية متكاملة تجمع بين الفن العام وتمتزج مع هدوء وتأمل روح الشهر الفضيل، من خلال معرض طويق للنحت، أحد مخرجات النسخة السابعة من ملتقى طويق للنحت، التابع لبرنامج الرياض آرت الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وخلال شهر رمضان المبارك، يكتسب المعرض بعدًا ثقافيًا واجتماعيًا إضافيًا؛ إذ تتحوّل المنحوتات إلى محطات تأملية في فضاء حضري مفتوح، يلتقي فيه الفن بالناس ضمن إيقاع ليلي هادئ يعكس خصوصية هذا الشهر, فبعد الإفطار تتدفّق العائلات والزوار إلى الموقع، حيث تمتزج الحركة اليومية للمدينة بصفاء الأمسيات الرمضانية، في تجربة تُعيد تعريف العلاقة بين الفن والفضاء العام.


ويضم المعرض 25 عملًا نحتيًا أُنجزت خلال مرحلة النحت الحي في الملتقى، بمشاركة فنانين من داخل المملكة وخارجها، استخدموا أحجارًا مستخرجة من البيئة السعودية، من الجرانيت والبازلت، في صياغة أعمال تستكشف مفهوم التحوّل تحت شعار النسخة السابعة: “ملامح ما سيكون”.
ويعكس هذا الشعار رؤية فنية تتناول المستقبل بوصفه امتدادًا لتراكمات الذاكرة، حيث يصبح الحجر -بخامته الصلبة- مادة لإعادة تشكيل المعنى الحضري.
ولا يقتصر حضور المعرض على كونه فعالية موسمية، بل يأتي ضمن توجه إستراتيجي يهدف إلى ترسيخ الفن العام كعنصر دائم في نسيج المدينة, فمن خلال توزيع الأعمال لاحقًا في مواقع مختلفة من الرياض، تتعزز فكرة أن الفن ليس حدثًا عابرًا، بل بنية ثقافية مستدامة تسهم في تشكيل هوية المكان ورفع جودة الحياة، بما يتسق مع مستهدفات التنمية الثقافية في العاصمة.
ويستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة 8:30 مساءً حتى 2:30 صباحًا، ما يتيح للمهتمين فرصة عيش التجربة الفنية في أجواء ليلية تنسجم مع خصوصية ليالي رمضان، وتمنح الزوار مساحة أوسع للتأمل والتفاعل.
ويستمر المعرض حتى 8 مارس، موفّرًا تجربة فنية مفتوحة، تعكس التحوّل الذي تشهده مدينة الرياض، وتؤكد أن الفن العام بات جزءًا أصيلًا من مشهدها الحضري المعاصر.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في الرياض

ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في الرياض

الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض

الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف زيارة للرقابة على السلع في الأسبوع الأول من رمضان
السعودية

10 آلاف زيارة للرقابة على السلع في...

السعودية
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية
أخبار رئيسية

السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية...

أخبار رئيسية
المقيم في رمضان.. تجربة اجتماعية مشتركة تتجلى كل عام
السعودية

المقيم في رمضان.. تجربة اجتماعية مشتركة تتجلى...

السعودية
الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض
السعودية

الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة...

السعودية
بدر رمضان يزين سماء الوطن العربي
السعودية

بدر رمضان يزين سماء الوطن العربي

السعودية
عطاءات المحسنين عبر “إحسان” تتجاوز 309 ملايين ريال عام 2025م
السعودية

عطاءات المحسنين عبر “إحسان” تتجاوز 309 ملايين...

السعودية
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض
السعودية

تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على...

السعودية
المشي في رمضان.. وعي صحي متنامٍ يجمع الأسر في عسير
السعودية

المشي في رمضان.. وعي صحي متنامٍ يجمع...

السعودية