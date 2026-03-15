Icon

في 35 ثانية.. خطوات الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر تطبيق توكلنا Icon خالد بن سلمان يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويدعو المواطنين للإبلاغ عن مشاهدات الصواريخ والمسيرات Icon وزارة الدفاع تُطلق خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر توكلنا Icon وزارة الدفاع القطرية تتصدى بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة Icon ارتفاع الدولار مؤقت والفيدرالي الأميركي سيثبت سعر الفائدة Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في مضخة بمبنى بحي المحمدية ولا إصابات Icon لقطات من صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي Icon إلزام المنشآت بتصحيح سكن العمالة عبر مسارين نظاميين معتمدين Icon تحديث آلية الاحتساب لنسب التوطين في برنامج نطاقات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

في 35 ثانية.. خطوات الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر تطبيق توكلنا

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع عن إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن المستخدمين من الإبلاغ السريع عن أي مشاهدات جوية مشبوهة، وذلك بالتعاون مع التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”. وتتميز الخدمة الجديدة بالسرعة والسهولة، حيث يمكن إتمام عملية الإبلاغ بالكامل في غضون 35 ثانية فقط.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية واس من خلال إنفوجرافيك توضيحي أن الخدمة الجديدة تتطلب خطوات بسيطة وميسرة لضمان سرعة الاستجابة، وهي كالتالي:

الدخول إلى التطبيق: التوجه إلى الصفحة الرئيسية في تطبيق “توكلنا”، ثم الدخول إلى “مركز المفضلة” للعثور على الخدمة.

بدء الخدمة: الضغط على زر “استمرار” للبدء في إجراءات البلاغ.

التوثيق: التقاط ورفع صورة واضحة للجسم الجوي المشتبه به.

إدخال البيانات والإرسال: تحديد البيانات الأساسية المطلوبة والتي تشمل (النوع، الموقع، الوصف)، ومن ثم إرسال البلاغ فوراً.

كما يوجد طريقة أخرى للوصول السريع للخدمة من داخل التطبيق، وذلك بمجرد كتابة عبارة “المشاهدات الجوية المشبوهة” في شريط البحث الخاص بتطبيق “توكلنا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

