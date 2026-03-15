في 35 ثانية.. خطوات الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر تطبيق توكلنا

أعلنت وزارة الدفاع عن إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن المستخدمين من الإبلاغ السريع عن أي مشاهدات جوية مشبوهة، وذلك بالتعاون مع التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”. وتتميز الخدمة الجديدة بالسرعة والسهولة، حيث يمكن إتمام عملية الإبلاغ بالكامل في غضون 35 ثانية فقط.

الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة

ونشرت وكالة الأنباء السعودية واس من خلال إنفوجرافيك توضيحي أن الخدمة الجديدة تتطلب خطوات بسيطة وميسرة لضمان سرعة الاستجابة، وهي كالتالي:

الدخول إلى التطبيق: التوجه إلى الصفحة الرئيسية في تطبيق “توكلنا”، ثم الدخول إلى “مركز المفضلة” للعثور على الخدمة.

بدء الخدمة: الضغط على زر “استمرار” للبدء في إجراءات البلاغ.

التوثيق: التقاط ورفع صورة واضحة للجسم الجوي المشتبه به.

إدخال البيانات والإرسال: تحديد البيانات الأساسية المطلوبة والتي تشمل (النوع، الموقع، الوصف)، ومن ثم إرسال البلاغ فوراً.

كما يوجد طريقة أخرى للوصول السريع للخدمة من داخل التطبيق، وذلك بمجرد كتابة عبارة “المشاهدات الجوية المشبوهة” في شريط البحث الخاص بتطبيق “توكلنا”.