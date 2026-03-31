قادة الخليج على اتصال دائم للتنسيق بما يصب في مصلحة الجميع

أكدت قطر أن دول الخليج تتبنى موقفًا موحدًا تجاه ضرورة احتواء التصعيد الإقليمي، في ظل استمرار الحملة الأميركية ضد إيران ودخولها شهرها الثاني، بالتزامن مع تصاعد ما وصفته طهران بهجماتها ضد عواصم خليجية ضمن مزاعم الرد على المصالح الأميركية في المنطقة.

وفي تصريحات لـ”العربية.نت”، قال الدكتور ماجد الأنصاري إن التحركات الإيرانية الأخيرة تسببت في إحداث فجوة واضحة في مستوى الثقة مع دول الخليج، مؤكدًا أن قادة دول المنطقة على تواصل مستمر لتنسيق المواقف بما يخدم الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن السعودية وقطر والأردن عززت تنسيقها المشترك لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري، خاصة ما يتعلق بحرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، قام تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إلى السعودية، حيث التقى محمد بن سلمان، وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها.

وفي الإطار ذاته، شدد الأنصاري على أهمية التهدئة، داعيًا إلى الإسراع في العودة إلى طاولة المفاوضات، ومؤكدًا ضرورة أن تقرر دول المنطقة مستقبل مضيق هرمز، باعتباره شريانًا حيويًا يربط بين الخليج العربي وخليج عُمان.

كما دعا جميع الأطراف المنخرطة في النزاع إلى تجنب استهداف البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية، محذرًا من أن تهديد مرافق حيوية مثل محطات تحلية المياه في إيران يشكل خطرًا يمتد إلى كامل المنطقة.