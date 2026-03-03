قتلى بإطلاق نار في تكساس

أكدت السلطات الأمريكية التي تحقق في حادث إطلاق النار الذي استهدف مجموعة من الأشخاص داخل حانة في مدينة أوستن بولاية تكساس، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين، أنه لا يمكن في هذه المرحلة الجزم بما إذا كانت الحرب الدائرة في إيران تمثل دافعًا وراء الهجوم.

وأظهرت صورة حصلت عليها رويترز جثة المسلح، الذي قُتل برصاص الشرطة، مرتديًا قميصًا يحمل ألوان العلم الإيراني ومطبوعًا عليه اسم “إيران” بالأخضر والأبيض والأحمر. كما نقلت الوكالة عن مسؤول حكومي أن المشتبه به كان يرتدي سترة أخرى كُتب عليها عبارة “الملك لله”.

وأوضحت ليزا ديفيس، رئيسة شرطة أوستن، أن أولوية السلطات في الوقت الراهن تتركز على جمع الأدلة وفهم الدوافع الحقيقية للجريمة، مشددة على أن أي استنتاجات مبكرة بشأن خلفيات المشتبه به ستكون سابقة لأوانها.

من جانبه، قال أليكس دوران، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان أنطونيو، إن المكتب يحقق في احتمال وجود صلات بالإرهاب، لكنه أشار إلى أن هذا المسار يمثل واحدًا من عدة فرضيات يعمل عليها المحققون حاليًا.

وأضاف دوران أن تحديد الدوافع الفردية في مثل هذه القضايا المعقدة يظل أمرًا بالغ الصعوبة، لافتًا إلى أن فهم ما يدور في ذهن الجاني يمثل تحديًا أساسيًا أمام فرق التحقيق.