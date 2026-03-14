قطر: تصدينا لهجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية التصدي لهجوم بصواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من إيران.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات المسلحة القطرية تمكنت من اعتراض جميع الطائرات المسيّرة، إضافة إلى اعتراض (4) صواريخ باليستية.