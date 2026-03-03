قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية

أعلنت شركة قطر للطاقة عن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت قناة العربية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

ويوم أمس، أوقفت قطر للطاقة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به، وذلك على إثر تعرض مرافقها التشغيلية في مدينتي “راس لفان” و”مسيعيد” الصناعيتين لهجوم عسكري.

وأكدت الشركة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء القطرية اعتزازها بعلاقاتها الوثيقة مع جميع الأطراف المعنية، مشددة على التزامها بالاستمرار في التواصل ومشاركة أحدث المعلومات المتوفرة.