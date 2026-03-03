قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
أعلنت شركة قطر للطاقة عن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت قناة العربية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.
ويوم أمس، أوقفت قطر للطاقة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به، وذلك على إثر تعرض مرافقها التشغيلية في مدينتي “راس لفان” و”مسيعيد” الصناعيتين لهجوم عسكري.
وأكدت الشركة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء القطرية اعتزازها بعلاقاتها الوثيقة مع جميع الأطراف المعنية، مشددة على التزامها بالاستمرار في التواصل ومشاركة أحدث المعلومات المتوفرة.