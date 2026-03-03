Icon

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٣ مساءً
قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة قطر للطاقة عن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت قناة العربية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

قد يهمّك أيضاً
قطر للطاقة: توقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري

قطر للطاقة: توقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري

ويوم أمس، أوقفت قطر للطاقة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به، وذلك على إثر تعرض مرافقها التشغيلية في مدينتي “راس لفان” و”مسيعيد” الصناعيتين لهجوم عسكري.

وأكدت الشركة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء القطرية اعتزازها بعلاقاتها الوثيقة مع جميع الأطراف المعنية، مشددة على التزامها بالاستمرار في التواصل ومشاركة أحدث المعلومات المتوفرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قطر للطاقة: توقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري
العالم

قطر للطاقة: توقف إنتاج الغاز المسال بسبب...

العالم