قطر للطاقة: توقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري

أعلنت قطر للطاقة، قبل قليل، توقف إنتاج الغاز المسال بسبب الهجوم العسكري على المرافق التشغيلية.
وتعرضت دولة قطر لهجوم بطائرتين مسيرتين أطلقتا من إيران، دون تسجيل خسائر بشرية.
وأفادت وزارة الدفاع القطرية في بيان، نشرته وكالة الأنباء القطرية أن الطائرة الأولى استهدفت أحد خزانات المياه التابع لمصنع من مصانع “مسيعيد للطاقة”، فيما استهدفت الأخرى أحد مرافق الطاقة في مدينة “رأس لفان” الصناعية التابعة لقطر للطاقة، مؤكدة عدم تسجيل خسائر بشرية.
وأشارت إلى أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء وقوع الهجوم من قبل الجهات ذات الاختصاص، وإصدار بيانات رسمية لاحقًا.