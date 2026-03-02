Icon

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
استهدف المرافق التشغيلية

قطر للطاقة: توقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٩ مساءً
قطر للطاقة: توقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت قطر للطاقة، قبل قليل، توقف إنتاج الغاز المسال بسبب الهجوم العسكري على المرافق التشغيلية.

وتعرضت دولة قطر لهجوم بطائرتين مسيرتين أطلقتا من إيران، دون تسجيل خسائر بشرية.

قد يهمّك أيضاً
قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية

قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية

توقف إنتاج الغاز المسال

وأفادت وزارة الدفاع القطرية في بيان، نشرته وكالة الأنباء القطرية أن الطائرة الأولى استهدفت أحد خزانات المياه التابع لمصنع من مصانع “مسيعيد للطاقة”، فيما استهدفت الأخرى أحد مرافق الطاقة في مدينة “رأس لفان” الصناعية التابعة لقطر للطاقة، مؤكدة عدم تسجيل خسائر بشرية.

وأشارت إلى أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء وقوع الهجوم من قبل الجهات ذات الاختصاص، وإصدار بيانات رسمية لاحقًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية
العالم

قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية...

العالم