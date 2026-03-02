Icon

قطر: مخزونات صواريخ باتريوت لم تستنفد ولا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٣ صباحاً
قطر: مخزونات صواريخ باتريوت لم تستنفد ولا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها
المواطن - فريق التحرير

أصدر مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر بياناً رسمياً رداً على ما نشرته وكالة بلومبرغ مساء الاثنين بشأن منظومة الدفاع الجوي القطرية.

وأكد البيان أن ما تم تداوله حول استنفاد مخزونات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة باتريوت لا أساس له من الصحة، موضحاً أن المنظومة تحتفظ بكامل جاهزيتها العملياتية وباحتياطاتها الكافية، وتواصل أداء مهامها وفق أعلى درجات الكفاءة والاستعداد.

وشدد مكتب الإعلام الدولي على أن القوات المسلحة القطرية أثبتت في مناسبات عدة قدرتها العالية على حماية أمن الدولة والتصدي لأي تهديدات خارجية، مؤكداً أنها على أهبة الاستعداد لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية متى اقتضت الضرورة.

وأشار البيان إلى أن نشر معلومات غير دقيقة دون الرجوع إلى المصادر الرسمية يعكس غياباً للمسؤولية المهنية، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تشهدها المنطقة والتطورات المتسارعة فيها.

واختتم مكتب الإعلام الدولي تصريحه بالتأكيد على أنه يجري حالياً النظر في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان تصحيح ما وصفه بالتضليل الإعلامي بصورة عاجلة، وصون دقة المعلومات المتداولة بشأن الشأن الدفاعي لدولة قطر.

