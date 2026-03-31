قفزة بـ 90% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية بالربع الرابع 2025

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة أمطار على العاصمة الرياض وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
قفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 90% على أساس سنوي، ليصل إلى 48.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.5 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي. كما سجل ارتفاعاً بنسبة 82% مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، حين بلغ صافي التدفقات 26.6 مليار ريال.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 50.6 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 29% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، عندما بلغت نحو 39.3 مليار ريال. كما ارتفعت بنسبة 69% مقارنة بالربع السابق، الذي سجل 29.9 مليار ريال.
في المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة 2.2 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2025، منخفضة بنسبة 84% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حين بلغت 13.8 مليار ريال. كذلك تراجعت بنسبة 33% مقارنة بالربع السابق، الذي سجل 3.3 مليار ريال، وفق بيان الهيئة العامة للإحصاء.