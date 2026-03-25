قفزة في سوق الأسهم السعودية والمؤشر يرتفع 1%

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس (تاسي) اليوم الأربعاء بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 11050.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال. وجاء أداء السوق اليوم مدعوماً بتفاؤل حذر لدى المستثمرين بأن الأزمة في الشرق الأوسط قد تتجه نحو تسوية محتملة.
ويعزز هذا التفاؤل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها الرامية للتفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، مما أسهم في دعم معنويات المستثمرين، بحسب العربية.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة بحلول الساعة 13:10 بتوقيت الرياض، نحو 172 مليون سهم؛ وسجلت أسهم 228 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 35 شركة أخرى.