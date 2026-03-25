Icon

تحديد مواعيد زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة Icon وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر Icon قفزة في سوق الأسهم السعودية والمؤشر يرتفع 1% Icon أمطار غزيرة وسيول على منطقة عسير حتى الثامنة  Icon الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في دول الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 مسيرات إيرانية Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية طويق Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية الهيلينية Icon تسهيلات استثنائية بتوجيهات القيادة.. مغادرة دون رسوم لحاملي التأشيرات المنتهية Icon شاطئ الشعيبة.. وجهة سياحية واعدة تعزّز مسارات السياحة الاستكشافية والتاريخية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٥ مساءً
قفزة في سوق الأسهم السعودية والمؤشر يرتفع 1%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس (تاسي) اليوم الأربعاء بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 11050.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال. وجاء أداء السوق اليوم مدعوماً بتفاؤل حذر لدى المستثمرين بأن الأزمة في الشرق الأوسط قد تتجه نحو تسوية محتملة.

ويعزز هذا التفاؤل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها الرامية للتفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، مما أسهم في دعم معنويات المستثمرين، بحسب العربية.

قد يهمّك أيضاً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10930.05 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10930.05 نقطة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة بحلول الساعة 13:10 بتوقيت الرياض، نحو 172 مليون سهم؛ وسجلت أسهم 228 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 35 شركة أخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد