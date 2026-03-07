“قناة العربية” تحذر من صورة مزيفة تدّعي طلب فيديوهات ميدانية بمقابل مادي

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
نفت قناة “العربية”، عبر حساباتها الرسمية، صحة صورة تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنتحل صفة حساب القناة الرسمي.
وتدّعي الصورة المفبركة أن القناة تطلب من الجمهور تزويدها بمقاطع فيديو وصور ميدانية توثق الأحداث الجارية مقابل مبالغ مالية.
وأكدت القناة أن هذه الصورة مفبركة بالكامل ولا تمت بأي صلة إلى حساباتها أو فريق عملها الرسمي، مشددة على أنها لم تصدر أي دعوة من هذا النوع، ولا تقوم بطلب محتوى ميداني من الجمهور مقابل أي مبالغ مالية.
ودعت “العربية” الجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المنشورات المشبوهة التي تنتحل صفة حساباتها الرسمية، محذرة من محاولات الاحتيال والتضليل التي تستهدف المتابعين في ظل الأحداث الراهنة.
