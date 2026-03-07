“قناة العربية” تحذر من صورة مزيفة تدّعي طلب فيديوهات ميدانية بمقابل مادي

نفت قناة “العربية”، عبر حساباتها الرسمية، صحة صورة تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنتحل صفة حساب القناة الرسمي.

صورة مفبركة وغير صححية

وتدّعي الصورة المفبركة أن القناة تطلب من الجمهور تزويدها بمقاطع فيديو وصور ميدانية توثق الأحداث الجارية مقابل مبالغ مالية.

وأكدت القناة أن هذه الصورة مفبركة بالكامل ولا تمت بأي صلة إلى حساباتها أو فريق عملها الرسمي، مشددة على أنها لم تصدر أي دعوة من هذا النوع، ولا تقوم بطلب محتوى ميداني من الجمهور مقابل أي مبالغ مالية.

ودعت “العربية” الجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المنشورات المشبوهة التي تنتحل صفة حساباتها الرسمية، محذرة من محاولات الاحتيال والتضليل التي تستهدف المتابعين في ظل الأحداث الراهنة.