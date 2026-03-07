Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حذرت من محاولات الاحتيال والتضليل التي تستهدف المتابعين في ظل الأحداث الراهنة

“قناة العربية” تحذر من صورة مزيفة تدّعي طلب فيديوهات ميدانية بمقابل مادي

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٥ مساءً
“قناة العربية” تحذر من صورة مزيفة تدّعي طلب فيديوهات ميدانية بمقابل مادي
المواطن - فريق التحرير

نفت قناة “العربية”، عبر حساباتها الرسمية، صحة صورة تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنتحل صفة حساب القناة الرسمي.

صورة مفبركة وغير صححية

وتدّعي الصورة المفبركة أن القناة تطلب من الجمهور تزويدها بمقاطع فيديو وصور ميدانية توثق الأحداث الجارية مقابل مبالغ مالية.

وأكدت القناة أن هذه الصورة مفبركة بالكامل ولا تمت بأي صلة إلى حساباتها أو فريق عملها الرسمي، مشددة على أنها لم تصدر أي دعوة من هذا النوع، ولا تقوم بطلب محتوى ميداني من الجمهور مقابل أي مبالغ مالية.

ودعت “العربية” الجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المنشورات المشبوهة التي تنتحل صفة حساباتها الرسمية، محذرة من محاولات الاحتيال والتضليل التي تستهدف المتابعين في ظل الأحداث الراهنة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد