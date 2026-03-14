قوة دفاع البحرين: اعتراض 3 صواريخ و10 مسيّرات إيرانية

السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ و10 مسيّرات إيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض وتدمير 124 صاروخا و203 طائرات مسيرة، منذ بدء الاعتداء الإيراني على البحرين.

قد يهمّك أيضاً
جاسم البديوي: إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء

جاسم البديوي: إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء

اعتراض 121 صاروخًا و193 طائرة مسيّرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

اعتراض 121 صاروخًا و193 طائرة مسيّرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

إقرأ المزيد

البحرين تعلن إعادة تموضع طائراتها ونقلها إلى مطار العلا الدولي
السعودية

البحرين تعلن إعادة تموضع طائراتها ونقلها إلى...

السعودية
البحرين تعترض وتدمر 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
العالم

البحرين تعترض وتدمر 105 صواريخ و176 طائرة...

العالم
إصابة 6 فرنسيين بهجوم بمسيرة على قاعدة عسكرية للبيشمركة في أربيل
العالم

إصابة 6 فرنسيين بهجوم بمسيرة على قاعدة...

العالم
ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا لم يعد هناك شيء لنضربه
العالم

ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا لم...

العالم
مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط مقذوفات وسط إسرائيل
العالم

مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط مقذوفات وسط...

العالم
ترمب: لسنا بحاجة إلى حاملات طائرات بريطانية بالشرق الأوسط
العالم

ترمب: لسنا بحاجة إلى حاملات طائرات بريطانية...

العالم
جاسم البديوي: إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء
العالم

جاسم البديوي: إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء

العالم
أبو الغيط يدين هجمات إيران على دول الخليج: لا يمكن تبريرها
العالم

أبو الغيط يدين هجمات إيران على دول...

العالم