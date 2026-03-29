قوة دفاع البحرين: تدمير 6 مسيرات معادية خلال 24 ساعة

أعلنت قوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، تدمير 6 مسيرات معادية خلال 24 ساعة الماضية.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة ألومنيوم البحرين (ألبا)، أن منشأتها تعرضت لهجوم إيراني آثم، السبت.
وكشفت الشركة أن الحادث أسفر إصابتين طفيفتين، حسب بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأوضحت: “تقوم ألبا حاليا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها، وتواصل تركيزها على الحفاظ على استمرارية عملياتها وسلامة فريق عملها”.
وأكدت أنها ستصدر مزيدا من التحديثات في الوقت المناسب، كلما اقتضت الحاجة ذلك.