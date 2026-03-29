قوة دفاع البحرين: تدمير 6 مسيرات معادية خلال 24 ساعة

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
قوة دفاع البحرين: تدمير 6 مسيرات معادية خلال 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت قوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، تدمير 6 مسيرات معادية خلال 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة ألومنيوم البحرين (ألبا)، أن منشأتها تعرضت لهجوم إيراني آثم، السبت.

قد يهمّك أيضاً
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 20 صاروخًا و23 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية

قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 20 صاروخًا و23 طائرة مسيّرة خلال الساعات...

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بملك البحرين

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بملك البحرين

وكشفت الشركة أن الحادث أسفر إصابتين طفيفتين، حسب بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضحت: “تقوم ألبا حاليا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها، وتواصل تركيزها على الحفاظ على استمرارية عملياتها وسلامة فريق عملها”.

وأكدت أنها ستصدر مزيدا من التحديثات في الوقت المناسب، كلما اقتضت الحاجة ذلك.

 

إقرأ المزيد

قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 20 صاروخًا و23 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية
العالم

قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 20 صاروخًا...

العالم