كروز أزول يتعادل مع مازاتلان

فرط فريق كروز أزول في الانفراد بصدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه مازاتلان 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وسجل مازاتلان هدفًا عن طريق جوسوي أوفال في الدقيقة 48، وتعادل كروز أزول بهدف أحرزه جابرييل فرنانديز في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة رفع كروز أزول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف جوادلاخارا، كما رفع مازاتلان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر.