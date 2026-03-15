Icon

كوريا الجنوبية: ندرس طلب ترامب لإرسال سفن لضمان أمن مضيق هرمز Icon هطول أمطار الخير على محافظة طريف Icon سلمان للإغاثة يدشن مشروع “كسوة فرح” بمحافظة مأرب Icon اللجنة المنظمة تعلن تأجيل بطولة كأس الخليج لكرة القدم المصغرة حتى إشعار آخر Icon أسواق جدة التاريخية تستقبل المتسوقين استعدادًا لعيد الفطر Icon #يهمك_تعرف | مواعيد عمل المراكز الصحية المناوبة بالفترة من 26 إلى 30 رمضان 1447هـ Icon التدريب التقني يتوج بميداليات وجوائز في جنيف 2026 Icon رفع جاهزية النقل الترددي لنقل المصلين إلى المسجد النبوي ليلة 27 رمضان Icon الإمارات: القبض على 25 شخصًا بتهمة الترويج لأعمال إيران العسكرية Icon خالد المالك: ولايتكم للعهد هي ذكرى لليقين.. شخصية رائدة وملهمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

كوريا الجنوبية: ندرس طلب ترامب لإرسال سفن لضمان أمن مضيق هرمز

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٧ مساءً
كوريا الجنوبية: ندرس طلب ترامب لإرسال سفن لضمان أمن مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس، الأحد، إن سيول “تدرس عن كثب” الطلب الذي وجهه إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بين دول أخرى لإرسال سفن لمضيق هرمز بهدف ضمان أمن ناقلات النفط في الخليج.

وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس “نتابع عن كثب تصريحات الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس الأمر بعناية بالتشاور الوثيق مع الولايات المتحدة”.

فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز

فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز

إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز

وكتب الرئيس الأميركي السبت على حسابه في شبكة “تروث سوشال” الاجتماعية “نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى… إلى إرسال سفن إلى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا من دولة مقطوعة الرأس”، في إشارة إلى إيران.

وكان ترامب أشار في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن البحرية الأميركية ستبدأ بمرافقة ناقلات النفط عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي “قريبا جدا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

