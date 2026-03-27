لافروف: زودنا إيران بمعدات عسكرية ونرفض اتهامات الدعم الاستخباراتي

أكد سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، أن بلاده قامت بتزويد إيران ببعض المنتجات العسكرية في إطار اتفاقية التعاون العسكري التقني بين البلدين، مشددًا في الوقت ذاته على رفض موسكو الاتهامات الغربية بتقديم معلومات استخباراتية لطهران.

وأوضح لافروف، خلال مقابلة مع فرانس تي في، أن التعاون العسكري بين روسيا وإيران يتم وفق اتفاقيات معلنة، لكنه نفى بشكل قاطع تقديم أي دعم استخباراتي، قائلاً إن هذه الاتهامات “غير مقبولة”.

وفي ردّه على مزاعم غربية بشأن مساعدة روسيا لإيران في استهداف قواعد أمريكية، أشار إلى أن إحداثيات المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج ليست سرية، بل متاحة ضمن معلومات مفتوحة، ما يجعل الوصول إليها ممكنًا دون الحاجة إلى دعم استخباراتي.

كما كشف لافروف أن موسكو وجهت “إشارات متكررة” إلى الولايات المتحدة، داعية إلى إطلاق حوار لمعالجة أزمات الخليج والشرق الأوسط، مؤكدًا أن بلاده تفضل الحلول السياسية وترفض الانزلاق نحو مزيد من التصعيد العسكري.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران 2026 لليوم السابع والعشرين، مع تواصل الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة، وسط تبادل الاتهامات بين واشنطن وموسكو بشأن طبيعة الدعم المقدم في النزاع.