Icon

سد قرية شلال بالعُلا.. مصدر مائي ينسجم مع التكوينات الصخرية الفريدة Icon أمطار غزيرة وصواعق على الباحة حتى الثامنة مساء  Icon البنك المركزي يصدر الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث Icon قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية و19 مسيّرة إيرانية اليوم Icon إيران تعين محمد باقر ذو القدر أمينًا للأمن القومي خلفًا لـ لاريجاني Icon الذهب يتجه نحو تسجيل خسائر قياسية Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة Icon مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة Icon لبنان يعتبر السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه Icon قطر: ندعم جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء حرب إيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

صحة وطب‎

لتفادي الأزمات التنفسية.. سعود الطبية تحذر من كثافة البخور في الأماكن المغلقة

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

دعت مدينة الملك سعود الطبية أفراد المجتمع إلى الالتزام الصارم بالإرشادات الصحية المتبعة خلال التجمعات والمناسبات العائلية، وذلك لضمان بيئة صحية آمنة وتفادي التعرض لحالات الاختناق.

وأكدت المدينة الطبية في بيان إرشادي على خطورة الإفراط في استخدام البخور داخل الأماكن المغلقة، محذرة من أن الدخان الكثيف يؤدي بشكل مباشر إلى تهيج الصدر والجهاز التنفسي. وفي هذا السياق، أوصت بضرورة الاهتمام بالتهوية المستمرة للمجالس وأماكن الاستقبال، لضمان تجديد الهواء وتقليل تركيز الروائح والأدخنة.

نداء خاص لمرضى الربو

ووجهت “سعود الطبية” رسالة تنبيه خاصة لمرضى الربو، مطالبة إياهم بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب مضاعفات التعرض للأدخنة خلال المناسبات. وشددت على الأهمية القصوى للاحتفاظ بـ “البخاخ الإسعافي” في متناول اليد بشكل دائم، لضمان التدخل الطبي السريع والآمن في حال حدوث أي طارئ تنفسي مفاجئ نتيجة استنشاق الدخان أو الروائح الكثيفة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد