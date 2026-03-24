لتفادي الأزمات التنفسية.. سعود الطبية تحذر من كثافة البخور في الأماكن المغلقة

دعت مدينة الملك سعود الطبية أفراد المجتمع إلى الالتزام الصارم بالإرشادات الصحية المتبعة خلال التجمعات والمناسبات العائلية، وذلك لضمان بيئة صحية آمنة وتفادي التعرض لحالات الاختناق.
وأكدت المدينة الطبية في بيان إرشادي على خطورة الإفراط في استخدام البخور داخل الأماكن المغلقة، محذرة من أن الدخان الكثيف يؤدي بشكل مباشر إلى تهيج الصدر والجهاز التنفسي. وفي هذا السياق، أوصت بضرورة الاهتمام بالتهوية المستمرة للمجالس وأماكن الاستقبال، لضمان تجديد الهواء وتقليل تركيز الروائح والأدخنة.
ووجهت “سعود الطبية” رسالة تنبيه خاصة لمرضى الربو، مطالبة إياهم بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب مضاعفات التعرض للأدخنة خلال المناسبات. وشددت على الأهمية القصوى للاحتفاظ بـ “البخاخ الإسعافي” في متناول اليد بشكل دائم، لضمان التدخل الطبي السريع والآمن في حال حدوث أي طارئ تنفسي مفاجئ نتيجة استنشاق الدخان أو الروائح الكثيفة.