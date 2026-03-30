السعودية

لقاء ثلاثي بين ولي العهد وملك الأردن وأمير قطر لبحث مستجدات الأوضاع وتداعيات التصعيد العسكري

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٧ مساءً
لقاء ثلاثي بين ولي العهد وملك الأردن وأمير قطر لبحث مستجدات الأوضاع وتداعيات التصعيد العسكري
المواطن - واس

عُقِد في محافظة جدة اليوم، لقاءًا ثلاثيًا جمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وجرى خلال اللقاء الثلاثي بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أن استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومملكة الأردن واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

فيما حضر من الجانب الأردني، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف الحنيطي، ومدير مكتب الملك السيد علاء البطاينة.

فيما حضر من الجانب القطري، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية، وسعادة رئيس الديوان الأميري السيد عبدالله بن محمد الخليفي، وعدد من المسؤولين.

