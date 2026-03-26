السعودية

لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السيول برفحاء والمراكز والقرى التابعة لها

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٣ مساءً
لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السيول برفحاء والمراكز والقرى التابعة لها
المواطن - واس

وثّقت وكالة الأنباء السعودية “واس” في تقريرٍ مصوّر الحالة المطرية التي شهدتها محافظة رفحاء والمراكز والقرى التابعة لها اليوم، حيث هطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة أسهمت في جريان الشعاب وامتلاء الشُعَب والفياض، وسط مشاهد طبيعية لافتة اكتست معها الأرض بحلةٍ ربيعية زاهية.


وشملت الحالة المطرية محافظة رفحاء وعددًا من المواقع التابعة، من بينها: لينة التاريخية، والشعبة، وروضة هباس، والقصوريات، وأعيوج، ورغوة، وقليب غنيم، والحدقة، وأم عمارة، وأم رضمة، وطلعة التمياط، وابن شريم، وابن سوقي، وابن عجل، والخشيبي، وحدق الجندة، ومطربة، وأم الطلح، ولوقة، وشعيب السليل، ونواظر، وزبالا، وقيصومة فيحان، والعجرمية، والرغلية، وطويريق، وجريبان، والمصندق، والجبهان، وأم العصافير.
وأظهرت المشاهد جريان الأودية والشعاب بكمياتٍ متفاوتة، وامتلاء الفياض بمياه الأمطار، ما أسهم في إنعاش الغطاء النباتي وبثّ الحياة في أرجاء الصحراء، في لوحة طبيعية تعكس تنوع البيئة في المنطقة، وتبشّر بموسمٍ ربيعي واعد.
وتُعد هذه الأمطار من الحالات الجوية التي تعزز المخزون المائي وتسهم في تحسين المراعي، إضافةً إلى دورها في دعم التوازن البيئي، وسط متابعة من الجهات المعنية لضمان السلامة، والتأكيد على أهمية التقيد بإرشادات السلامة أثناء جريان السيول.

