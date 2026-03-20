لقطات جوية لجامع الوالدين في تبوك خلال تأدية صلاة عيد الفطر

أدت جموع المصلين في مدينة تبوك اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوالدين، والتقطت صور جوية مبهرة تظهر جموع المصلين وسط الإبداع المعماري الذي يميز ساحاته وأروقته.
ويمتاز “جامع الوالدين” الذي تم بناؤه في 22 من شهر جمادى الأولى عام 1433هـ على نفقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك برًا بوالديه الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمهما الله-؛ بموقعه المميز حيث يقع في قلب تبوك وعلى طريق الملك فيصل وكذلك يمتاز بتصميمه الفريد ذي المآذن الست المرتفعة عن الأرض بنحو 46 مترًا، وقبته الرئيسة التي يصل قطرها إلى 25 مترًا.
ويتسع الجامع لأكثر من 15 ألف مصل داخل أروقته وخارجها، خصص منها قسم للنساء يتسع لثلاثة آلاف مصلية.