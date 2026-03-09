Icon

لقطات لأمطار الشرقية المسائية

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ مساءً
لقطات لأمطار الشرقية المسائية
المواطن - واس

هطلت اليوم، أمطار تصل إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الخبر، والقطيف، والبيضاء، وأجزاء متفرقة على المراكز والهجر التابعة للمنطقة، ولا تزال السماء ملبدةً بالغيوم.

جعلها الله سقيَا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

