لقطات لهطول أمطار غزيرة على الرياض

شهدت العاصمة الرياض اليوم, هطول أمطار غزيرة وسط أجواء غائمة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح.

وصاحبت الحالة المطرية تقلبات جوية تمثلت في تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكوّن السحب الركامية الممطرة، مع فرص لهطول زخات من البرد وجريان السيول في عدد من المواقع، خاصة في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، داعيًا إلى متابعة التحديثات المستمرة، والتقيد بالإرشادات الوقائية.