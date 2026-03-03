Icon

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع Icon ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

لقطات مذهلة.. بدر رمضان يزيّن سماء السعودية

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
لقطات مذهلة.. بدر رمضان يزيّن سماء السعودية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم، ظهور بدر شهر رمضان، المعروف عالميًا باسم “قمر الدودة” (Worm Moon)، في مشهد فلكي لافت يضفي جمالًا خاصًا على الأجواء الليلية، ويستقطب اهتمام هواة الرصد والمهتمين بالظواهر الفلكية.
ويُطلق هذا الاسم تقليديًا على بدر شهر مارس، تزامنًا مع بداية ظهور ديدان الأرض في التربة بعد انقضاء فصل الشتاء، في دلالة على اقتراب فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.


ويتزامن هذا البدر مع حدوث خسوف كلي للقمر، بدأ عند الساعة 14:34 بتوقيت المملكة العربية السعودية، إلا أن هذه الظاهرة لن تكون مشاهدَة في المنطقة العربية؛ لوقوعها خلال ساعات النهار، حيث يكون القمر تحت الأفق.
وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أن خسوف القمر الكلي يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة، ما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس عن القمر بشكل كامل، فيتحول لونه إلى الأحمر الداكن فيما يُعرف بـ “القمر الدموي”.
وأضاف أن هذا النوع من الخسوفات يُعد من الظواهر الفلكية الآمنة للرصد بالعين المجردة، ولا يتطلب استخدام أدوات خاصة، مبينًا أن عدم إمكانية مشاهدته في المملكة والدول العربية لا يقلل من أهميته العلمية، إذ يُرصد ويُوثق في مناطق أخرى من العالم.
وأشار إلى أن ظهور البدر هذه الليلة سيبقى مشهدًا جماليًا مميزًا يمكن متابعته بوضوح في مختلف مناطق المملكة، داعيًا المهتمين إلى تأمل هذا الحدث الفلكي، والاستفادة منه في تعزيز الثقافة العلمية ونشر الوعي الفلكي بين أفراد المجتمع.

قد يهمّك أيضاً
رصد القمر البدر لشهر رمضان الليلة 

رصد القمر البدر لشهر رمضان الليلة 

القمر الليلة بدرًا في سماء السعودية ولقطات توثق الحدث

القمر الليلة بدرًا في سماء السعودية ولقطات توثق الحدث

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد