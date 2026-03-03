لقطات مذهلة.. بدر رمضان يزيّن سماء السعودية

تشهد سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم، ظهور بدر شهر رمضان، المعروف عالميًا باسم “قمر الدودة” (Worm Moon)، في مشهد فلكي لافت يضفي جمالًا خاصًا على الأجواء الليلية، ويستقطب اهتمام هواة الرصد والمهتمين بالظواهر الفلكية.

ويُطلق هذا الاسم تقليديًا على بدر شهر مارس، تزامنًا مع بداية ظهور ديدان الأرض في التربة بعد انقضاء فصل الشتاء، في دلالة على اقتراب فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.



ويتزامن هذا البدر مع حدوث خسوف كلي للقمر، بدأ عند الساعة 14:34 بتوقيت المملكة العربية السعودية، إلا أن هذه الظاهرة لن تكون مشاهدَة في المنطقة العربية؛ لوقوعها خلال ساعات النهار، حيث يكون القمر تحت الأفق.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أن خسوف القمر الكلي يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة، ما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس عن القمر بشكل كامل، فيتحول لونه إلى الأحمر الداكن فيما يُعرف بـ “القمر الدموي”.

وأضاف أن هذا النوع من الخسوفات يُعد من الظواهر الفلكية الآمنة للرصد بالعين المجردة، ولا يتطلب استخدام أدوات خاصة، مبينًا أن عدم إمكانية مشاهدته في المملكة والدول العربية لا يقلل من أهميته العلمية، إذ يُرصد ويُوثق في مناطق أخرى من العالم.

وأشار إلى أن ظهور البدر هذه الليلة سيبقى مشهدًا جماليًا مميزًا يمكن متابعته بوضوح في مختلف مناطق المملكة، داعيًا المهتمين إلى تأمل هذا الحدث الفلكي، والاستفادة منه في تعزيز الثقافة العلمية ونشر الوعي الفلكي بين أفراد المجتمع.