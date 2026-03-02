لقطات من دعاء الشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 13 رمضان

نشرت قناة القرآن الكريم لقطات من دعاء الشيخ الدكتور بندر بليلة من المسجد الحرام بمكة المكرمة 13 رمضان 1447هـ.

يأتي ذلك في سياق الجهود التنظيمية المتكاملة التي تشهدها منظومة العمرة خلال شهر رمضان، حيث تعمل الجهات المعنية على إدارة الحشود داخل المسجد الحرام وساحاته بكفاءة عالية، مع تنظيم الدخول والخروج عبر المسارات المخصصة لضمان انسيابية الحركة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وتشمل هذه الجهود تعزيز الخدمات الميدانية، وتكامل أعمال الإرشاد والتوعية، وتوفير فرق الدعم والإشراف على المصليات والممرات، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة في متابعة الكثافة العددية وتوزيع المعتمرين بما يحقق أعلى درجات التنظيم والراحة.