Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

لقطات من دعاء الشيخ ياسر الدوسري في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 18 رمضان

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٢ مساءً
لقطات من دعاء الشيخ ياسر الدوسري في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 18 رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت قناة الإخبارية لقطات من دعاء الشيخ ياسر الدوسري في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 18 رمضان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جولة جوية لطيران الأمن في سماء المسجد الحرام
السعودية

جولة جوية لطيران الأمن في سماء المسجد...

السعودية
خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان
السعودية

خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام...

السعودية
خطيب المسجد الحرام: أدركوا العشر الأواخر من رمضان وبادروا فالخير مفسوح والأعمال بالخواتيم
أخبار رئيسية

خطيب المسجد الحرام: أدركوا العشر الأواخر من رمضان...

أخبار رئيسية