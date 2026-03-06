نشرت قناة الإخبارية لقطات من دعاء الشيخ ياسر الدوسري في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 18 رمضان.

"اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان على بلادنا المملكة وعلى سائر دول الخليج وعلى جميع بلاد الإسلام"

من دعاء إمام #المسجد_الحرام الشيخ ياسر الدوسري بصلاة التراويح ليلة 18 #رمضان #الإخبارية_من_الحرم pic.twitter.com/zDqMl0AHRV

