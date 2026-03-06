ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي
نشرت قناة الإخبارية لقطات من دعاء الشيخ ياسر الدوسري في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 18 رمضان.
"اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان على بلادنا المملكة وعلى سائر دول الخليج وعلى جميع بلاد الإسلام"قد يهمّك أيضاً
من دعاء إمام #المسجد_الحرام الشيخ ياسر الدوسري بصلاة التراويح ليلة 18 #رمضان #الإخبارية_من_الحرم pic.twitter.com/zDqMl0AHRV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2026