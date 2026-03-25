لمواجهة الأخضر وديًا.. بعثة منتخب مصر تصل جدة

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب السعودية وديًا، في الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

يرافق بعثة منتخب مصر كلٌّ من: جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حلمي الشريف، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين، أعضاء المجلس.