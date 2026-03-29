ليبيا تعرب عن رفضها لجميع أشكال التصعيد العسكري والأعمال العدائية في الخليج العربي

أعربت وزارة الخارجية الليبية عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي وما يترتب عليها من تداعيات تمس استقرار وأمن شعوب المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان إدانتها لجميع الاعتداءات التي تستهدف دول الخليج العربي، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب تلك الدول.
وعبرت عن رفضها القاطع لجميع أشكال التصعيد العسكري والأعمال العدائية، داعية إلى احترام سيادة جميع الدول والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ حسن الجوار.
ودعت إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما يسهم في إنهاء النزاعات القائمة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وصون مصالح شعوب ودول المنطقة.