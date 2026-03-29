Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة Icon أمطار على العاصمة الرياض Icon وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة Icon الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا Icon رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية Icon تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة Icon أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” Icon روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر Icon باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ليبيا تعرب عن رفضها لجميع أشكال التصعيد العسكري والأعمال العدائية في الخليج العربي

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٤ مساءً
ليبيا تعرب عن رفضها لجميع أشكال التصعيد العسكري والأعمال العدائية في الخليج العربي

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية الليبية عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي وما يترتب عليها من تداعيات تمس استقرار وأمن شعوب المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان إدانتها لجميع الاعتداءات التي تستهدف دول الخليج العربي، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب تلك الدول.
وعبرت عن رفضها القاطع لجميع أشكال التصعيد العسكري والأعمال العدائية، داعية إلى احترام سيادة جميع الدول والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ حسن الجوار.
ودعت إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما يسهم في إنهاء النزاعات القائمة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وصون مصالح شعوب ودول المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل

سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان محمد الحداد

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان محمد الحداد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد